Новый председатель Ассоциации армянской гимназии Севра - Тома Деведжян

Из сообщения Ассоциации армянской гимназии Севра (Association du Collège Arménien de Sèvres) мы узнаем, что после смерти Патрика Деведжяна Ассоциация, согласно своему уставу, 11 апреля избрала своего нового президента, в лице Томы Деведжяна.

Первый сын Патрика Деведжяна - Тома Деведжян родился в 1971 году. Он выпускник Высшей школы экономики и учреждения политических наук Парижа (Sciences-Po), а также бывший воспитанник Национальной административной школы (ENA). Он заместитель директора группы “Эрам” по металлургии и горнодобывающему делу.

Члены правления Союза армянской гимназии Севра остаются прежние должностные лица - Ален Марсру, вице-президент, Жозеф Угурлян, казначей, Рене Цакоян, секретарь, Лилиан Шюркюрян и Алексантр Гуюмджян - правовые советники, Ремон-Арутюн Геворгян, научный советник, Серж Анушян, Арис Адамян, Левон Папазян - эксперты.

После этих выборов правление решило продолжить работу по ремонту и восстановлению Севрской гимназии, спланированной законом президиума Патрика Деведжяна, по созданию культурного комплекса, включающего в себя школу, где преподаются армянский язык, культура и история, центр исследований, посвященных Геноциду армян, статей для распространения в образовательных, академических и информационных кругах. Здесь будет и центр на примере Ереванского ТУМО - для подготовки молодых людей по компьютерной программе ТУМО, а также студенческое отделение для приема армянской молодежи из всех стран мира. В создании комплекса предусмотрен также и многоцелевой зал для организации культурных и благотворительных мероприятий во благо Армении и Арцаха.

Правление и его президент выражают свою благодарность всем тем, кто выразил соболезнование в связи с кончиной их бывшего президента.

“Реализация Севрской программы для Патрика Деведжяна была обязанностью перед будущими поколениями. После его смерти реализация этой программы остается обязанностью его памяти”, -этими строками завершается сообщение от 11 апреля правления Ассоциации армянской гимназии Севра.