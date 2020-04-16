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Армения будет защищать право народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений: МИД

Армения будет защищать право народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений: МИД

Министерство иностранных дел Республики Армения в связи с завершением президентских выборов в Арцахе распространило заявление. «Арменпресс» представляет заявление МИД Армении

“Мы поздравляем народ, власти и политические силы Арцаха, благодаря совместным усилиям которых 14 апреля успешно завершился процесс общегосударственных выборов в Арцахе. В результате демократического и конкурентного процесса народ Арцаха избрал нового президента и членов парламента.

Формирование новых властей Арцаха имеет важное значение для реализации прав человека в Арцахе, обеспечения безопасности народа Арцаха и эффективного развития процесса мирного урегулирования.

Республика Армения будет тесно сотрудничать с властями, представляющими народ Арцаха в мирном процессе, и последовательно будет защищать право народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений.

Мы уверены, что новоизбранные власти Арцаха с особой ответственностью возьмут на себя ключевую роль в переговорном процессе”.


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БелТА


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