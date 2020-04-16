Сурен Папикян принял участие в дистанционном заседании рабочей группы коллегии ЕЭК

Согласно решению Евразийского межправительственного совета, состоялось очередное дистанционное заседание рабочей группы Коллегии Евразийской экономической комиссии, в котором приняли участие руководители уполномоченных органов в сфере транспорта правительств Армении, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Участники заседания обсудили вопрос поэтапной либерализации международных автомобильных грузоперевозок между государствами-членами ЕАЭС и странами, не являющимися членами ЕАЭС, представленный правительством Беларуси с целью внесения доработки в документ, определяющий стратегические направления развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, представляя предложения армянской стороны, подчеркнул, что процесс либерализации является важным компонентом экономической интеграции и по несогласованным вопросам, касающимся транспортной сферы документа стратегических направлений, необходимо руководствоваться логикой равенства и единства.

“Правительство Армении разделяет предложение своих коллег из Беларуси и убеждено, что либерализация будет стимулировать рост конкуренции в автомобильных грузоперевозках, создаст равные условия для грузоперевозчиков государств-членов ЕАЭС, а в некоторых случаях и конкурентные преимущества перед перевозчиками третьих стран”, - сказал министр Папикян.

Предлагаемое регулирование, по словам Сурена Папикяна, исходит из интересов не только национальных грузоперевозчиков, но и граждан стран-членов ЕАЭС, поскольку оно обеспечит доступные транспортные услуги и рыночные демонопольные условия, в результате чего снизится потребительская цена на перевозимые товары.

В ходе заседания представители правительств стран-участниц коснулись соответствия предлагаемого регулирования положениям Договора о ЕАЭС, обменялись мнениями вокруг внутригосударственных законодательных регулирований, касающихся автомобильных грузоперевозок в третьи страны.

Итоги обсуждения будут представлены на внеочередном заседании Евразийского экономического совета, которое состоится 20 апреля также в формате видеоконференции.