Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с греческим коллегой

Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с греческим коллегой

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15 апреля по инициативе армянской стороны провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Как сообщили «Арменпресс» в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы внешнеполитических ведомств Армении и Греции обсудили действия, предпринимаемые на национальном уровне по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии коронавируса нового типа и преодолению его социально-экономических последствий.

Министр Мнацаканян от имени правительства Армении выразил поддержку братскому греческому народу в борьбе против эпидемии.

Особо подчеркнув роль международного сотрудничества и укрепления взаимопомощи в решении глобальных вызовов, министры иностранных дел Армении и Греции подчеркнули важное значение трехсторонней платформы Армения-Греция-Кипр.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Греции обменялись мнениями по региональным вопросам.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации