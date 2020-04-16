Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с греческим коллегой

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 15 апреля по инициативе армянской стороны провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Как сообщили «Арменпресс» в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы внешнеполитических ведомств Армении и Греции обсудили действия, предпринимаемые на национальном уровне по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии коронавируса нового типа и преодолению его социально-экономических последствий.

Министр Мнацаканян от имени правительства Армении выразил поддержку братскому греческому народу в борьбе против эпидемии.

Особо подчеркнув роль международного сотрудничества и укрепления взаимопомощи в решении глобальных вызовов, министры иностранных дел Армении и Греции подчеркнули важное значение трехсторонней платформы Армения-Греция-Кипр.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Греции обменялись мнениями по региональным вопросам.