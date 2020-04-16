Газета “Айастани Анрапетутюн”: Прошлое - реликвия, если оно дорого

“Фонды музея литературы и искусства им. Егише Чаренца богаты архивными материалами, касающимися армянского кино. Здесь хранится уникальная киноаппаратура, которой снимались первые армянские фильмы.

Директор музея Каро Варданян в беседе с корреспондентом “Айастани Анрапетутюн” отметил, что интерес посетителей к экспонатам, относящимся к киноиндустрии, довольно велик. “Киноискусство - один из четырех наших разделов: литература, театральное искусство, музыкальное искусство и киноискусство. Рассматривая статистику повседневной деятельности музея, мы видим, что интерес к кино довольно велик - и со стороны журналистов, и со стороны киноведов, и со стороны студентов. В Музее литературы и искусства хранится более тысячи архивов”.

Раздел, относящийся к киноиндустрии, по сравнению с другими разделами, меньше по объему - 80 фондов с 66 000 материалов. Здесь есть личные фонды известных кинематографистов: Мелик-Карамяна, С. Кеворкова, Г. Мелик-Авагяна, А. Ай-Артяна, Л. Исаакяна, Ф. Довлатяна, Л. Вагаршяна, А. Манаряна, операторов С. Исраеляна, Ж. Вартаняна, киноведов Д. Дзнуни, С. Чахиряна и ряда киноактеров”.

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