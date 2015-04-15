Предстоящие на 16 апреля мероприятия
21:04, Апрель 15, 2020
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- 15.04-21:04 Предстоящие на 16 апреля мероприятия
- 15.04-20:34 Президенты Армении и Грузии подчеркнули важность скоординированных действий на фоне пандемии
- 15.04-19:17 Борьба за признание Геноцида армян никогда не прекратиться: глава МИД Армении
- 15.04-19:02 Комендатура Армении пополнилась группой эпидемиологов
- 15.04-18:49 Сроки подачи заявок на поступление в вузы будут продлены: министр
- 15.04-18:41 Армяне Нидерландов приветствуют решение суда против турецко-азербайджанской агрессии
- 15.04-18:24 Бако Саакян поздравил Араика Арутюняна с избранием на должность президента Республики Арцах
- 15.04-17:58 Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Арцаха
- 15.04-17:52 COVID-19. В РФ и Испании за день выявлено более 3 тыс новых случаев заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
- 15.04-17:46 В Арцахе результаты тестов 16 граждан на коронавирус были отрицательными
- 15.04-17:44 В правительстве обсуждены новые мероприятия социальной и экономической помощи
- 15.04-17:41 Послание президента Армении по случаю сложившейся в связи с коронавирусом ситуации
- 15.04-17:40 Глава МИД Армении подчеркнул важное значение выборов в Арцахе
- 15.04-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-04-20
- 15.04-17:35 Азиатские индексы - 15-04-20
- 15.04-17:16 Стратегия правительства Армении - научиться жить с коронавирусом: Пашинян
- 15.04-16:48 ЦБ готов в случае необходимости обеспечить финансовую систему дополнительной ликвидностью
- 15.04-16:32 МВД Грузии за сутки оштрафовало 198 нарушителей режима ЧП
- 15.04-16:25 Маилян принял результаты выборов и поздравил Араика Арутюняна
- 15.04-16:15 В связи с эпидемией коронавируса освобождены 20 заключенных
- 15.04-16:04 В ЕС заявили, что решение США приостановить финансирование ВОЗ не имеет оснований. ТАСС
- 15.04-15:50 На данный момент заключено более 700 договоров сельскохозяйственного страхования
- 15.04-15:38 “Тур де Франс” отложен
- 15.04-15:29 Бундеслига возобновится в начале мая
- 15.04-15:26 Чемпионат Европы по дзюдо 2021 года будет рейтинговым для Олимпиады
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