Президенты Армении и Грузии подчеркнули важность скоординированных действий на фоне пандемии

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня провел дистанционную беседу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, президенты Армении и Грузии рассказали о мерах, принятых против эпидемии коронавируса в обеих странах, мероприятиях по предупреждению и преодолению последствий заражения.

Собеседники подчеркнули важность установления тесного сотрудничества и постоянных контактов между двумя соседними и дружественными странами на всех уровнях в нынешней сложной ситуации, подчеркнув, что реализация скоординированных мер и совместные усилия более важны в такие кризисные моменты, чем когда-либо прежде.

Президенты Армении и Грузии выразили уверенность в том, что совместными усилиями обязательно преодолеют ситуацию с пандемией и его последствиями, и в будущем смогут направить весь потенциал сотрудничества двух стран на восстановление экономик дружественных стран и обеспечение благосостояния народов. Президент Саркисян сказал, что проблема продовольственной безопасности остается актуальной, особенно в нынешней ситуации. В этом контексте собеседники затронули проблемы продовольственной безопасности и ряд других вопросов.