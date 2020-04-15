Борьба за признание Геноцида армян никогда не прекратиться: глава МИД Армении

Правительство Армении пытается найти варианты, чтобы 24 апреля в Армении и в ряде стран, находящихся в состоянии чрезвычайного положения, почтить память жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, министр иностранных дел Республики Армения Мнацаканян сказал об этом во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Владимира Варданяна.

«Борьба за признание Геноцида армян и справедливости никогда не прекратится. Сейчас это беспрецедентные, необычные условия, но за все это время армянский народ не останавливался перед никакими обстоятельствами в этой важной борьбе за справедливость. В этом году мы найдем вариант как в Армении, так и за рубежом. Геноцид армян был и остается одним из приоритетов внешней политики», - сказал Мнацаканян.



