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Борьба за признание Геноцида армян никогда не прекратиться: глава МИД Армении

Борьба за признание Геноцида армян никогда не прекратиться: глава МИД Армении

Правительство Армении пытается найти варианты, чтобы 24 апреля в Армении и в ряде стран, находящихся в состоянии чрезвычайного положения, почтить память жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, министр иностранных дел Республики Армения Мнацаканян сказал об этом во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Владимира Варданяна.

«Борьба за признание Геноцида армян и справедливости никогда не прекратится. Сейчас это беспрецедентные, необычные условия, но за все это время армянский народ не останавливался перед никакими обстоятельствами в этой важной борьбе за справедливость. В этом году мы найдем вариант как в Армении, так и за рубежом. Геноцид армян был и остается одним из приоритетов внешней политики», - сказал Мнацаканян.

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БелТА


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