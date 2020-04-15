Комендатура Армении пополнилась группой эпидемиологов

Комендатура объявленного в Армении чрезвычайного положения пополнилась группой эпидемиологов, которые анализируют онлайн-заявки, поступившие по приложению Covid-19 Armenia. Как сообщает Арменпресс, вице-премьер Республики Армения, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян заявил об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании 15 апреля, отвечая на вопрос вице-спикера НС, члена фракции «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджяна.

«Персонал нашей комендатуры уже пополнился группой эпидемиологов, которые будут работать с инфицированными гражданами через эту систему локации», - сказал Авинян.

Приложение Covid-19 Armenia было создано в Армении и полностью является результатом работы армянских специалистов. Наиболее важным пунктом приложения является медицинское тестирование пользователя. В результате ответа на ряд вопросов система оценивает состояние здоровья человека и, при необходимости, советует, какие шаги предпринять. Кроме того, эпидемиологи связываются с пользователями зоны риска и проводят опросы, чтобы определить, нуждается ли человек в дальнейшей медицинской помощи. Covid-19 Armenia является многофункциональным приложением и включает в себя последние новости о борьбе с коронавирусом, советы по здоровью о том, как избежать заражения в различных ситуациях, последние статистические данные о коронавирусе и многое другое.

По состоянию на 13 апреля 4900 человек, прошедших онлайн-опрос через приложения Covid-19 Armenia, находились в красной зоне, 21 человек был отправлен на тестирование, а 8 апреля коронавирус был обнаружен у четырех человек. 3029 человек, контактировавших с инфицированными людьми, были обнаружены с помощью приложения.

По состоянию на 11:00 15 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 1111, зарегистрировано 17 смертей. 9095 тестов дали отрицательный результат. Число пациентов, выздоравливающих от коронавируса, составляет 297. Лечение получают 797 пациентов.