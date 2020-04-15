Сроки подачи заявок на поступление в вузы будут продлены: министр

Срок подачи заявок на поступление в вузы Армении будет продлен в связи с чрезвычайным положением. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Лилит Степанян.

Степанян отметила, что большинство учащихся выпускных классов не успели заполнить заявку на поступление в вуз.

Араик Арутюнян напомнил, что сегодня у премьер-министра было проведено совещание по этому вопросу. Был принят ряд решений, но министр не обнародовал их. Он уточнил, что причиной того, что в данный момент не объявляют, является разработка ряда систем, в том числе связанных со сроками.

«Однако все действия будут предприняты в пользу учеников. В частности, у нас есть решение поставленной проблемы. Мы продлим сроки и позволим корректировать заявки, и все ученики, которые не успели зарегистрироваться или хотят изменить свое намерение поступить в тот или иной университет из-за коронавируса, смогут внести изменения в свои заявки. Т.е. мы дадим возможность учащимся, , а также тем, кто уже давно окончил школу и хочет поступить в вузы, зарегистрироваться и участвовать в процессе», - сказал министр.