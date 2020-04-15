Армяне Нидерландов приветствуют решение суда против турецко-азербайджанской агрессии

Федерация армянских организаций Нидерландов (FAON) приветствует решение Верховного суда Нидерландов, направленное на предотвращение турецко-азербайджанской агрессии против армян. Как сообщает Арменпресс, в постановлении от 14 апреля суд подтвердил решения предыдущих инстанций об осуждении главы Азербайджано-турецкой культурной ассоциации в Гааге за пропаганду национальной дискриминации и призывы к насилию. На акции протеста в Алмело против установления памятника жертвам Геноцида армян, Ильхан Ашкин заявил, что «Карабах станет могилой армян».

Федерация армянских организаций Нидерландов (FAON) надеется, что отныне прокуратура будет проявлять бдительность и адекватно реагировать на ненавистнические высказывания в отношении армян по собственной инициативе, особенно со стороны проживающими в Нидерландах турок и азербайджанцев.

«Федерация армянских организаций Нидерландов довольна этим вердиктом. В настоящее время этот человек приговорен к 120 часам принудительных работ, в качестве альтернативной меры пресечения избрано лишение свободы на 60 дней содержания и один месяц условного заключения с испытательным сроком на два года», - сказал председатель FAON Мато Ахвердян.

«Это решение является результатом последовательной борьбы наших соотечественников, проживающих в Нидерландах, и является решающей победой против проявлений расизма. Голландский суд подтвердил свою роль гаранта терпимости и верховенства закона», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Нидерландах Тигран Балаян.

Предыстория вопроса

Как известно, 1 июня 2014 года в Алмело был проведен митинг против установления Мемориала жертв Геноцида армян на территории Армянской Апостольской Церкви в Алмело. Осужденный был одним из организаторов митинга и отклонился от целей митинга. Он начинает говорить о карабахском конфликте со сцены и кричит «Карабах станет могилой армян», на что толпа из нескольких тысяч человек отвечает, повторяя этот лозунг много раз.

Голландско-армянские организации, в частности Федерация голландско-армянских организаций и Армянский национальный комитет Нидерландов, в 2014 году подали жалобу на антиармянские заявления, сделанные во время митинга.

В Кассационном суде защита утверждала, что в своих заявлениях обвиняемый имел в виду не армян как нацию, а только тех, кто «оккупировал Нагорный Карабах». Апелляционный суд постановил, что заявления были направлены против всех армян. В контексте акции протеста против установления Мемориала жертв Геноцида армян это означает подстрекательство к насилию против армян по причине их этнической принадлежности. Верховный суд посчитал эту точку зрения Апелляционного суда правильной и отклонил апелляцию.