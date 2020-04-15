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Бако Саакян поздравил Араика Арутюняна с избранием на должность президента Республики Арцах

Бако Саакян поздравил Араика Арутюняна с избранием на должность президента Республики Арцах

Президент Арцаха Бако Саакян 15 апреля встретился с победившим во втором туре выборов президента Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян поздравил Араика Арутюняна с избранием на высокую должность президента Республики Арцах и пожелал ему успешной и плодотворной работы.

Бако Саакян выразил уверенность, что опыт, знания и человеческие качества Араика Арутюняна послужат дальнейшему развитию и усилению страны, укреплению ее безопасности, повышению уровня благосостояния народа.


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БелТА


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