Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Арцаха

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Республики Арцах Араику Арутюняну

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Многоуважаемый господин Арутюнян,

От имени правительства Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Арцах.

На президентских и парламентских выборах народ Арцаха выразил свою политическую волю, реализовав свое неотъемлемое право на формирование органов государственного управления на основе конкурентных выборов.

Народ Арцаха еще раз подтвердил свою неизменную волю и право жить, работать и творить на своей земле. В очередной раз было доказано, что Арцах является независимым и демократическим государством со своими сформированными институтами и зрелым гражданским обществом.

Многоуважаемый новоизбранный президент Республики Арцах,

Вы получили мандат народа Арцаха на укрепление безопасности, развитие экономики и построение общества на основе демократических ценностей, прав человека и фундаментальных свобод.

С этой целью Вы приняли повестку проведения глубоких и систематических реформ в государственном управлении, экономике, политической, судебно-правовой и других сферах общественной жизни, и в этом процессе Вы можете рассчитывать на поддержку правительства Армении и лично мою поддержку.

Желаю Вам и героическому народу Арцаха успехов, многих достижений, которых, я уверен, мы сможем достичь, объединив наши усилия”.