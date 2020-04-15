COVID-19. В РФ и Испании за день выявлено более 3 тыс новых случаев заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 2 млн 017 тыс 810. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 128 тыс. Число выздоровевших - 492 тыс 115 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 614 тыс 246 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 26 тыс 064 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 177 тыс 633. Число смертности в Испании составляет 18 тыс 579 человек. За день выявлено более 3 тыс новых случаев заражения.

В Италии число инфицированных - 162 тыс 488 человек, число летальных исходов - 21 тыс 067. Во Франции - 143 тыс 303 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 15 тыс 729. В Германии – 132 тыс 210 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 3 тыс 495.

Показатель заражения в Великобритании выше, чем в Китае - 93 тыс 873 инфицированных, число летальных исходов - 12 тыс 107. В Китае - 82 тыс 295. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 тыс 342 человека.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 76 тыс 389 человек. Общее число летальных исходов составляет 4 777 человек. Число подтвержденных случаев в Турции - 65 тыс 111, в Бельгии - 33 тыс 573, в Нидерландах - 28 тыс 153, в Швейцарии - 26 тыс 336.

В Грузии зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом, в России - 24 тыс 490, число летальных исходов - 198. За день выявлено более 3 тыс новых случаев заражения.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 4 тыс 933 человек, здесь зарегистрировано 28 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 3 тыс 711 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 178 человека. Число инфицированных - 2 350. Число инфицированных в Ираке - 1 400, смертность - 78. В Кувейте зарегистрирован 3 летальных случая, 1 405 случаев заражения.

Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп объявил, что распорядился приостановить выплату американских взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса.

"Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом, - заявил Трамп на своей ежедневной пресс-конференции в Белом доме. - Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, - самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность".

По словам президента, агентство ООН распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии.

Трамп дал указание приостановить финансирование до выяснения роли организации в событиях, приведших к распространению вируса по планете далеко за пределы Китая, где он изначально появился.

США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. Только в прошлом году их взнос составил 400 млн долларов, или 15% бюджета организации.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что сейчас - "не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой иной гуманитарной организации, борющейся с вирусом". "Сейчас - время для единства и для совместной, солидарной работы международного сообщества ради обуздания этого вируса и катастрофических последствий его [эпидемии]", - цитирует Рейтер генсека ООН.

Помпео заявил, что ВОЗ не выполнила свою работу по COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в случае с COVID-19 не выполнила свою работу.

"Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, осуществляла свою основную функцию - чтобы мир располагал точной, своевременной, эффективной, достоверной информацией о том, что происходит в глобальной сфере здравоохранения. И в этом случае они не сделали этого", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

В ЕС заявили, что решение США приостановить финансирование ВОЗ не имеет оснований

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) невозможно оправдать, когда идет борьба с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалею о решении США приостановить финансирование ВОЗ. Нет никаких оснований оправдывать этот шаг в тот момент, когда ее усилия необходимы больше, чем когда-либо, чтобы помочь сдержать и ослабить пандемию коронавируса", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что "только объединив усилия, мы сможем преодолеть этот кризис, который не знает границ".

Дания первой в Европе открывает школы после введения ограничительных мер из-за пандемии

Дания стала первой европейской страной, которая со среды начала открывать школы и детские сады после введения ограничений из-за пандемии коронавируса 12 марта. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его данным, открываться начали ясли, детские сады и школьные классы с 0 по 5. При этом не все учебные заведения оказались готовы к работе с 15 апреля, указывает агентство. В столице Копенгагене заработали только 35% учреждений, а по всей стране занятия начались только в половине из 98 коммун. Остальные попросили больше времени, чтобы адаптироваться к санитарным нормам, которые продолжают действовать. В частности, школы должны обеспечить дистанцию в два метра между партами в классах и организовать досуг для детей в малых группах. Ранее отмечалось, что при малейшем признаке заболевания ребенок тут же будет отправляться домой.

Ожидается, что все школы и детские сады откроются 20 апреля.

Многие родители в Дании не согласны с решением правительства об открытии школ. Во вторник петиция под названием "Мой ребенок - не лабораторный кролик" набрала около 18 тыс. подписей. По словам директора одной из школ в Копенгагене, часть родителей не намерена отпускать своих детей на занятия несмотря на то, что образование в Дании является общеобязательным.

В Греции туристам предложат ваучеры вместо возмещения средств

Правительство Греции разрешило туристическим предприятиям (отелям и операторам), а также авиакомпаниям выдавать клиентам, которые не смогли воспользоваться их услугами из-за пандемии коронавируса, ваучеры на 18 месяцев.

Клиенты смогут использовать их при отмене бронирования на рейсы, билеты на которые были куплены заранее у греческих авиакомпаний, а затем отменены в период с 25 февраля 2020 года по 30 сентября 2020 года.

Это касается и билетов на паромы, с перевозкой в период с 25 февраля 2020 года до 31 октября 2020 года.

В течение 18 месяцев туристы могут в любое время использовать свои ваучеры для любого пункта назначения сети прибрежной греческой судоходной компании, с которой первоначально была запланирована поездка. Стоимость ваучера равноценна билету, который был изначально куплен пассажиром.

Путешественники, которые забронировали отели самостоятельно или сделали это через агентов и операторов, также могут получить 18-месячный ваучер, равноценный стоимости отмененных услуг. Это касается отмен, которые были сделаны туристическим предприятием или клиентом любой национальности в связи с пандемией COVID-19 в период с 25 февраля 2020 года по 30 сентября 2020 года.

Туристические предприятия обязаны информировать клиентов о возможности получить ваучер в течение 30 дней с момента отмены бронирования. Если этого не произойдет, компании придется вернуть деньги.

В Бразилии от коронавируса вылечился 99-летний ветеран

Ветеран Второй мировой войны 99-летний Эрмандо Пивета стал самым пожилым гражданином Бразилии, который вылечился от коронавирусной болезни.

Ветеран в военной кепке под аплодисменты персонала медучреждения и с воинскими почестями отправился домой.

“Победа в этой битве значила для меня гораздо больше, чем победа в войне. Здесь ты должен сражаться, чтобы выжить”, - сказал ветеран.

У бразильца коронавирус был обнаружен две недели назад. После установления диагноза пневмонии он два дня провел в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения. Благодаря его хорошему физическому состоянию, в ходе лечения не возникло необходимости в применении аппарата искусственной вентиляции легких.

В Новой Зеландии зарплату министров снизят на 20% из-за пандемии

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что ее собственная зарплата, а также зарплаты членов правительства и глав органов государственной службы будут сокращены на 20% на полгода из-за ситуации с коронавирусом.

"Сегодня я могу подтвердить, что я, министры и руководители органов госслужбы пойдем на сокращение зарплаты на 20% на следующие шесть месяцев", - заявила премьер. Выступление транслировал минздрав страны в YouTube.

На такое решение власти пошли, поскольку новозеландцы теряют работу, а их зарплаты урезаются "в результате мировой пандемии COVID-19".