В Арцахе результаты тестов 16 граждан на коронавирус были отрицательными

Результаты тестов на выявление коронавируса нового типа у 16 граждан, обследованных в Республике Арцах 15 апреля, были отрицательными, 2 гражданина выздоровели от коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 15 апреля заявил комендант чрезвычайного положения Республики Арцах, государственный министр Григорий Мартиросян.

«Один очаг распространения нейтрализован, речь идет об очаге Кашатагского района. Несмотря на то, что днем ранее были введены ограничения в ряде общин Кашатага, через несколько дней мы можем их отменить», - сказал государственный министр.

Он отметил, что в общинах Кашатага будут проводиться дезинфекционные работы, после чего будут сняты ограничения на передвижение.

По состоянию на 15 апреля в Арцахе зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции, 17 изолированных, тесты прошли 75 человек. 12 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране с целью предотвращения распространения нового коронавируса.