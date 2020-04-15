В правительстве обсуждены новые мероприятия социальной и экономической помощи

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве продолжаются обсуждения дальнейших шагов по ликвидации экономических и социальных последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе сегодняшнего совещания премьер-министру Пашиняну были представлены текущие результаты 12 утвержденных мероприятий. Было отмечено, что по части всех программ наблюдается положительная динамика, продолжается процесс сбора заявок, на основе утвержденных заявок предоставляется предусмотренная экономическая и социальная помощь. Также осуществляется оцифровка баз данных бенефициаров. Премьер-министр поручил ответственным лицам продолжать держать в центре внимания реализацию мероприятий, также подчеркнув важность надлежащего выполнения работ по цифровизации, поскольку цифровая повестка является одним из приоритетов правительства.

В ходе совещания были представлены новые идеи социальной и экономической поддержки. В частности, было обсуждено предложение о включении работников еще нескольких сфер в список бенефициаров восьмого мероприятия, был затронут вопрос об оказании определенной помощи семьям-бенефициарам, включенным в систему семейных пособий.

Премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам доработать предложения и представить их на утверждение.

В контексте новых мероприятий экономической помощи был обсужден вопрос применения новых инструментов для стимулирования бизнеса. Были затронуты вопросы совершенствования инструментов налогового администрирования, был представлен ряд замечаний и предложений по данной теме. Никол Пашинян отметил, что этот вопрос следует рассматривать в контексте изменения институциональных регулирований и долгосрочного применения с учетом необходимости соблюдения налоговой дисциплины. Премьер-министр поручил руководителям представляющих финансово-экономический блок ведомств совместно обсудить вопрос и представить согласованный вариант.

В ходе совещания также были обсуждены перспективы реализации инфраструктурных проектов в рамках партнерства между государством и частным сектором, которые будут направлены на обеспечение экономического роста.