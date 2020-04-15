Послание президента Армении по случаю сложившейся в связи с коронавирусом ситуации

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание, в котором коснулся предпринятых в рамках борьбы с коронавирусом шагов. Президент подчеркнул, что предпринимаемые в рамках борьбы с эпидемией шаги являются необходимостью. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники из Армении, Арцаха и диаспоры,

Борьба за преодоление эпидемии коронавируса продолжается. Мы живем и работаем в чрезвычайном положении. Эти условия иногда могут показаться жесткими, однако мы все должны понимать, что эти действия необходимы. Они необходимы для спасения жизней, а также для защиты и охраны здоровья каждого из вас.

Это борьба с невидимым врагом. Мы должны осознавать, что любая трудность носит временный характер и может быть преодолена.

История научила нас не унывать и одерживать победы над трудностями. Вспомним, что мы пережили стихийное бедствие - Спитакское землетрясение. Мы жили и работали в трудные годы войны. Мы одержали победу в Арцахской войне, мы построили нашу новую, независимую Родину.

В борьбе с коронавирусом результат зависит от того, насколько мы едины, сплочены, ответственны, организованы и дисциплинированы.

Дорогие друзья,

В сегодняшней борьбе в наиболее чувствительной группе оказались наши пожилые и уязвимые в плане здоровья граждане. Все мои мысли и чувства, уверен, что и ваши мысли и чувства, о них в первую очередь. Им нужна любовь и забота. Наши усилия должны быть направлены на их защиту.

Я глубоко понимаю, что это сложная ситуация, особенно для наших социально уязвимых и незащищенных соотечественников. Я понимаю, что предпринятые шаги еще не полностью меняют ваше состояние. Помимо государственной поддержки, очень важно поддерживать друг друга.

Поможем соседу, знакомому и незнакомцу, тем, кто в этом нуждается сегодня. Мы сегодня избегаем рукопожатий. Но мы никогда не должны прекращать протягивать друг другу руку помощи.

Дорогие друзья,

Я благодарю вас за ваше терпение и понимание в эти дни.

Я также благодарю за ответственное реагирование на чрезвычайное положение.

Я хочу выразить особую благодарность нашим современным героям, всем сотрудникам системы здравоохранения, от врачей и медсестер до водителей машин скорой помощи. Они находятся на переднем крае сегодняшней борьбы. Я думаю, что каждый из нас по-новому оценил их самоотверженную работу в эти дни.

Я благодарю студентов-волонтеров и преподавателей, которые сейчас поддерживают и помогают пациентам.

Я благодарю работников государственной системы - от полиции, военных до спасателей и дипломатов, которые продолжают с честью выполнять свои обязанности в этих сложных условиях.

Я благодарю учителей и учеников дистанционного обучения, продавцов и уборщиков, таксистов, всех тех, кто разделяет тяжелую ношу государства и общества своей работой в эти дни.

Прошу передать мою любовь и благодарность самым молодым, самым любимым и самым ценным членам нашего общества - детям. Им также очень трудно сидеть дома в эти весенние дни. Но именно это поколение преодолеет любые другие трудности завтра.

Благодарю всех семей, которые изолированы в своих домах.

Благодарю все малые, средние и крупные предприятия. На них опирается наша экономика, которая в настоящее время находится под огромным давлением. Сотрудничество между бизнесом и государством должно быть сильным. Мы должны выйти из сложившейся ситуации совместными усилиями благодаря взаимопониманию и взаимопомощи.

Я глубоко опечален потерями нашего народа в Армении и во всем мире. Мои соболезнования их семьям и родственникам.

Дорогие соотечественники,

Кроме тестов на коронавирус, в настоящее время сдаем тесты на патриотизм, профессионализм, человечность и мораль. Результаты этих тестов определят наше будущее.

Коронавирус обязательно отступит. Мы вернемся к нормальной жизни. Я с нетерпением жду того дня, когда бабушки и дедушки снова обнимут своих внуков, матери отведут своих детей в детские сады, ученики пойдут в школу, а студенты - в визы, когда молодые люди, близкие и друзья заполнят парки, улицы, кафе, наши деревни и города.

Этот день обязательно наступит. Но до тех пор мы должны продолжать быть дисциплинированными, ответственными и организованными.

Будьте здоровы, будьте бдительны.

Будьте внимательны и сострадательны.

Да хранит Бог нас всех ...»