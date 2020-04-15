Глава МИД Армении подчеркнул важное значение выборов в Арцахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что проведенные в Арцахе общенациональные выборы имеют важное значение с точки зрения прав человека, региональной безопасности и мирного процесса. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании Армении, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян.

«Выборы в Арцахе в контексте прав человека были реализацией прав человека, народа Арцаха управлять общественной жизнью. Посредством выборов народ Арцаха передал мандат новоизбранным властям, чтобы продолжать обеспечивать безопасность народа Арцаха и представлять народ Арцаха в мирном процессе. В этом смысле выборы были значительными с точки зрения прав человека, региональной безопасности и мирного процесса», - сказал он.

Мнацаканян отметил, что власти Армении были и остаются гарантом безопасности народа Арцаха и будут и впредь вносить конструктивный вклад в мирный процесс.