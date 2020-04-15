Стратегия правительства Армении - научиться жить с коронавирусом: Пашинян

Стратегия правительства Армении - научиться жить с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос главы фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о том, как будет обеспечена безопасность работников после разрешения на начало производства текстиля.

«На сегодняшний день у нас есть производственные предприятия, которые работали все это время. Среди их сотрудников был зарегистрирован случай коронавируса, но этот случай не проник в производственные зоны. Мы хотим поделиться опытом успешных предприятий с другими предприятиями. Теперь я поставил перед комендатурой и министерством задачу передать успешный опыт этим компаниям. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы на 90% гарантировать, что вирус не попадет в производственную зону. Наша стратегия заключается в том, что мы должны учиться жить параллельно с коронавирусом, эта ситуация может продолжаться год, а мы не можем закрыться на год», - сказал Пашинян.