ЦБ готов в случае необходимости обеспечить финансовую систему дополнительной ликвидностью

Финансовая система Армении достаточно ликвидна, готова в любой момент обслужить экономику, однако в случае необходимости Центральный банк обеспечит систему и дополнительной ликвидностью. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал директор департамента финансовой стабильности ЦБ Андраник Григорян.

“Мы вновь заявляем, что, несмотря на то, что наша финансовая система оснащена достаточным капиталом, она достаточно ликвидна, готова в любой момент обслужить экономику в случае любого развития, тем не менее, мы, как ЦБ, заявили и еще раз заявляем, что в случае необходимости готовы обеспечить финансовую систему соответствующей ликвидностью”, - сказал Григорян.

Григорян отметил, что еще до пандемии коронавируса у финансовой системы были достаточно хорошие основания, она посредством многочисленных шагов может помочь экономике, клиентам разобраться в коронавирусном кризисе. Григорян отметил, что еще с марта ЦБ начал вести с финансовой системой ежедневные обсуждения относительно возможных шагов. Он напомнил, что Союз банков распространил заявление о том, что все банки и кредитные организации готовы работать с клиентами с индивидуальным подходом, чтобы пересмотреть условия кредитов клиентов, продлить сроки и т.д. В то же время, чтобы еще больше стимулировать финансирование экономики со стороны банков, ЦБ также снизил ставку рефинансирования или ставку политики на 0,25 процентных пункта.

Анна Григорян