МВД Грузии за сутки оштрафовало 198 нарушителей режима ЧП

За последние сутки полицейские зафиксировали 198 случаев нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе и комендантского часа, сообщает МВД. Передает Новости-Грузия. За последнюю ночь сотрудники МВД оштрафовали 90 человек за нарушение комендантского часа. Кроме того, 91 человек нарушил запрет на несоблюдение социальной дистанции в 2 метра и запрет на сбор более трех человек. Еще 17 полиция оштрафовала за нарушение правил передвижения на автомобиле: не более трех человек в машине, включая водителя и двух пассажиров на заднем сиденье.

Никто за последние сутки не нарушил режима самоизоляции и ограничения, касающиеся экономической деятельности. Штраф за нарушение правил ЧП и комендантского часа составляет три тысячи лари (более 950 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,8 тысяч долларов). Оплатить его можно в течение 30 дней со дня выписки или обжаловать после снятия режима ЧП.

Чрезвычайное положение с целью превенции распространения коронавируса в Грузии было объявлено 21 марта сроком на месяц. С 31 марта был введен комендантский час с 21:00 до 06:00, когда гражданам запрещено выходить на улицу без спецразрешения. Накануне власти обратились к президенту с просьбой продлить режим ЧП до 10 мая.