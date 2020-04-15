В связи с эпидемией коронавируса освобождены 20 заключенных

Исходя из ситуации, сложившейся в связи с эпидемией коронавируса, до 14 апреля включительно по решениям прокуроров или в результате представленных ими в суд ходатайств с изменением мер пресечения в уголовно-исполнительных учреждениях были освобождены 20 заключенных лиц. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

“Решениями прокуроров уже были изменены меры пресечения в отношении 3 обвиняемых, проходящих по делам, находящимся на стадии предварительного следствия, избрав подписку о невыезде. Удовлетворены ходатайства прокуроров об изменении предварительного заключения в отношении 17 лиц, по делам, находящимся на стадии судебного следствия, представленным в суды в срочном порядке”, - написал Абрамян.

По поручению генпрокурора Армении были выделены уголовные дела, находящиеся в стадии предварительного следствия и судебного следствия, по которым под предварительным арестом находятся граждане из уязвимой возрастной группы, имеющие тяжелые и хронические заболевания, имеющие несколько комбинированных болезней, заключенные, в настоящее время получающие медицинскую помощь в УИУ “Больница для осужденных”. Прокуратура представила ходатайства об изменении ареста 20 лицам, находящимся в УИУ.

Карен Хачатрян