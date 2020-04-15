Лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, имеют возможность воспользоваться льготными условиями и заключить сельскохозяйственный страховой договор.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 15 апреля сказала пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян.

“На данный момент заключено более 700 договоров сельскохозяйственного страхования. Больше всего договоров на риски града и пожаров. Крайний срок страхования урожая яблок от града 20 апреля, 1 мая истекает срок страхования пшеницы и ячменя от града и пожаров” - отметила Оганян.

Она призвала фермеров воспользоваться этой возможностью до истечения сроков страховых заявок, так как в противном случае убытки, причиненные вследствие рисков, не будут возмещены.

С 1 октября 2019 года в Армении стартовала пилотная программа страхования сельского хозяйства.

Карен Хачатрян