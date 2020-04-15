“Тур де Франс” отложен

Престижное состязание по велоспорту “Тур де Франс” (Tour de France) отложено из-за пандемии коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба турнира. “Тур де Франс” в этом году пройдет с 29 августа по 20 сентября. Изначально его планировалось провести с 27 июня по 19 июля.

“Tour de France” считается одним из самых престижных турниров велоспорта. Впервые он был проведен в 1906 году. Велогонка “Тур де Франс” была задумана как рекламный проект ежедневной газеты L'Auto (ныне L'Équipe). “Тур де Франс” состоит из 21 этапа, каждый из которых длится один день. Протяженность гонки составляет 3000 - 4000 км.

Подготовила Варвара Айрапетян