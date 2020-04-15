Бундеслига возобновится в начале мая
15:29, 15 Апрель, 2020
Чемпионат Германии по футболу - Бундеслига возобновится в начале мая.
Как передает «Арменпресс», об этом пишут немецкие СМИ. Организаторы и руководство Бундеслиги намерены к началу мая возобновить прерванный чемпионат и довести его до конца июня. В настоящее время ряд клубов Бундеслиги уже приступили к тренировкам на своих базах.
Ранее стало известно, что матчи пройдут без зрителей, от каждого из клубов на стадионе будут присутствовать по 126 человек, в том числе и футболисты. На трибунах за игрой будут следить только 30 журналистов. Немецкая Бундеслига была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен