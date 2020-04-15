Чемпионат Германии по футболу - Бундеслига возобновится в начале мая.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут немецкие СМИ. Организаторы и руководство Бундеслиги намерены к началу мая возобновить прерванный чемпионат и довести его до конца июня. В настоящее время ряд клубов Бундеслиги уже приступили к тренировкам на своих базах.

Ранее стало известно, что матчи пройдут без зрителей, от каждого из клубов на стадионе будут присутствовать по 126 человек, в том числе и футболисты. На трибунах за игрой будут следить только 30 журналистов. Немецкая Бундеслига была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян