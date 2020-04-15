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Чемпионат Европы по дзюдо 2021 года будет рейтинговым для Олимпиады

Чемпионат Европы по дзюдо 2021 года будет рейтинговым для Олимпиады

Чемпионат Европы по дзюдо 2021 года будет рейтинговым для XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Международная федерация спорта. Согласно вновь принятому решению, турнир, который пройдет с 30 апреля по 2 мая в столице Португалии Лиссабоне, является рейтинговым. До этого были отменены все Гран-при по дзюдо, которые могли дать спортсменам необходимый рейтинг.

Дзюдоисты получат квоты на Олимпийские игры в Токио посредством позиции в рейтинговой таблице Международной федерации. Право на участие в Играх получат спортсмены, занявшие первые 25 мест.

Подготовила Варвара Айрапетян


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