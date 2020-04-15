Чемпионат Европы по дзюдо 2021 года будет рейтинговым для Олимпиады

Чемпионат Европы по дзюдо 2021 года будет рейтинговым для XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Международная федерация спорта. Согласно вновь принятому решению, турнир, который пройдет с 30 апреля по 2 мая в столице Португалии Лиссабоне, является рейтинговым. До этого были отменены все Гран-при по дзюдо, которые могли дать спортсменам необходимый рейтинг.

Дзюдоисты получат квоты на Олимпийские игры в Токио посредством позиции в рейтинговой таблице Международной федерации. Право на участие в Играх получат спортсмены, занявшие первые 25 мест.

Подготовила Варвара Айрапетян