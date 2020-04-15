Правительство Армении предоставило содействие 7 500 хозяйствующим субъектам

В рамках 5 программы по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса уже 7 500 бенефициаров получили соответствующие финансовые средства.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал замминистра экономики Армении Аваг Аванесян.

“Цель 5 программы - безвозмездное предоставление государством финансового содействия хозяйствующим субъектам, имеющим от 2 до 50 сотрудников, в размере 16 - 50% от фонда зарплаты. Мы продолжаем изучать те сферы, которые получают дополнительные удары в результате экономических шоков коронавируса”,- отметил Аванесян.

По утвержденной правительством 5 программе гранты могут получить все те хозяйствующие субъекты, которые с 1 января 2020 года по 1 апреля 2020 года постоянно имели от 2 до 50 наемных работников, и фактический фонд выплаченной им зарплаты не уменьшился за указанный период. Гранты доступны с 1 апреля.

Размер гранта составит от 16 до 50% от общего фонда заработной платы. В частности, для определения размера предоставляемого хозяйствующему лицу содействия в случае с хозяйствующими субъектами, имеющими до 5 сотрудников, фонд заработной платы за один месяц делится на число сотрудников. В случае хозяйствующих субъектов, имеющих 5 и более сотрудников, размер содействия исчисляется путем умножения размера фонда среднемесячной заработной платы компании на одну пятую часть от общего числа сотрудников.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Правительство приняло 12 программ по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Лилит Демурян