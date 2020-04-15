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“Рома” готова заплатить за Мхитаряна требуемую “Арсеналом” сумму

“Рома” готова заплатить за Мхитаряна требуемую “Арсеналом” сумму

Итальянская “Рома” готова за трансфер капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна заплатить сумму, требуемую лондонским “Арсеналом”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Transfermarketweb. Хотя “Рома” сейчас испытывает финансовые трудности, однако она не откажется от Мхитаряна. В планах главного тренера итальянского клуба нашлось место и для армянского полузащитника.

Ранее сообщалось, что “Рома” получила отказ, предложив за Мхитаряна 10 млн евро. Лондонский клуб рассчитывает получить за армянского футболиста 20 млн евро.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды из “Арсенала” перешел в “Рому”. Армянский футболист за это время был автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян


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