Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

В Иране 3 643 заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Иране 3 643 заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Согласно статистическим данным относительно эпидемии коронавируса в Иране на 15 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 512 человек, достигнув 76 389 человек. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что число погибших увеличилось на 94. С начала эпидемии в стране в результате коронавирусных заболеваний погибли 4 777 человек.

В тяжелом состоянии находятся 3 643 человека. Число выздоровевших увеличилось на 1 804. Общее число выздоровевших составляет 49 933 человека. Протестированы 299 204 человека.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации