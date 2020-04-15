В Иране 3 643 заразившихся коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Согласно статистическим данным относительно эпидемии коронавируса в Иране на 15 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 512 человек, достигнув 76 389 человек. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что число погибших увеличилось на 94. С начала эпидемии в стране в результате коронавирусных заболеваний погибли 4 777 человек.

В тяжелом состоянии находятся 3 643 человека. Число выздоровевших увеличилось на 1 804. Общее число выздоровевших составляет 49 933 человека. Протестированы 299 204 человека.