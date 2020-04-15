Дания первой в Европе открывает школы после введения ограничительных мер из-за пандемии. ТАСС

Дания стала первой европейской страной, которая со среды начала открывать школы и детские сады после введения ограничений из-за пандемии коронавируса 12 марта. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его данным, открываться начали ясли, детские сады и школьные классы с 0 по 5. При этом не все учебные заведения оказались готовы к работе с 15 апреля, указывает агентство. В столице Копенгагене заработали только 35% учреждений, а по всей стране занятия начались только в половине из 98 коммун. Остальные попросили больше времени, чтобы адаптироваться к санитарным нормам, которые продолжают действовать. В частности, школы должны обеспечить дистанцию в два метра между партами в классах и организовать досуг для детей в малых группах. Ранее отмечалось, что при малейшем признаке заболевания ребенок тут же будет отправляться домой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что все школы и детские сады откроются 20 апреля.

Многие родители в Дании не согласны с решением правительства об открытии школ. Во вторник петиция под названием "Мой ребенок - не лабораторный кролик" набрала около 18 тыс. подписей. По словам директора одной из школ в Копенгагене, часть родителей не намерена отпускать своих детей на занятия несмотря на то, что образование в Дании является общеобязательным.