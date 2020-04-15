Китай продолжит содействовать стабильности и развитию региона: пресс-секретарь МИД Китая
14:45, 15 Апрель, 2020
Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзян представил позицию Китая в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на пресс-конференции 14 апреля.
“Позиция Китая в вопросе Нагорного Карабаха ясна и тверда. Мы надеемся, что стороны разрешат конфликт посредством политического диалога и сохранят мир и стабильность в регионе. Китай продолжит содействовать стабильности и развитию региона”, - сказал Лицзян.
Норайр Шогикян
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