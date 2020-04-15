Китай продолжит содействовать стабильности и развитию региона: пресс-секретарь МИД Китая

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзян представил позицию Китая в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на пресс-конференции 14 апреля.

“Позиция Китая в вопросе Нагорного Карабаха ясна и тверда. Мы надеемся, что стороны разрешат конфликт посредством политического диалога и сохранят мир и стабильность в регионе. Китай продолжит содействовать стабильности и развитию региона”, - сказал Лицзян.

Норайр Шогикян