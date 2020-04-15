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ЕС сельскохозяйственной сфере Армении предоставит около 460 000 евро

ЕС сельскохозяйственной сфере Армении предоставит около 460 000 евро

Евросоюз в рамках инициативы “Зеленое сельское хозяйство” сфере сельского хозяйства Армении окажет содействие в размере 456 500 евро.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 15 апреля сказала пресс-секретарь министерства экономики Армении Анна Оганян.

“Состоялось первое заседание Консультативного комитета крупнейшей финансируемой Евросоюзом инициативы “Зеленое сельское хозяйство”, в котором приняли участие заместители министра экономики Армении и международные партнеры со стороны Евросоюза. Было принято решение, в рамках программы сфере сельского хозяйства Армении предоставить содействие в размере 456 500 евро” - сказала Оганян.

Карен Хачатрян


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БелТА


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