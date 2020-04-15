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Выборы в Арцахе - образец демократических выборов для всего мира: Владимир Захаров

Выборы в Арцахе - образец демократических выборов для всего мира: Владимир Захаров

Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Захаров, осуществлявший наблюдательскую миссию во втором туре президентских выборов в Арцахе, считает выборы в Арцахе образцом проведения демократических выборов для всего мира.

Как передает «Арменпресс», об этом Захаров сказал на пресс-конференции 15 апреля.

“Как общегосударственные выборы, состоявшиеся 31 марта, так и второй тур прошедших накануне президентских выборов прошел в демократических условиях. Более того, общаясь с людьми, я увидел, что люди больше говорят о развитии Арцаха. Думаю, что арцахские выборы являются образцом для всего мира, какими должны быть демократические выборы”, - сказал Захаров.

14 апреля по предварительным результатам второго тура президентских выборов Республики Арцах, набрав 88% голосов, президентом избран Араик Арутюнян. Другой кандидат в президенты Масис Маилян набрал 12% голосов.

Норайр Шогикян


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