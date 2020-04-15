Пашинян поздравил народ независимого и демократического Арцаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил народ Арцаха с завершением выборов, отметив, что Армения продолжает тесное сотрудничество с Арцахом для достижения общих целей. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter.

“Я поздравляю народ независимого и демократического Арцаха с окончанием президентских выборов. Они уполномочили власти еще больше укрепить безопасность Арцаха и представить ее в мирном процессе. Мы продолжаем наше тесное сотрудничество с Арцахом для достижения наших общих целей”, - написал Пашинян.

14 апреля по предварительным результатам второго тура президентских выборов Республики Арцах, набрав 88% голосов, президентом избран Араик Арутюнян. Другой кандидат в президенты Масис Маилян набрал 12% голосов.

Норайр Шогикян