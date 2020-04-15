Со странами-членами ЕАЭС будет обсужден вопрос обнуления таможенных пошлин на необходимые товары

С государствами-членами ЕАЭС будет рассмотрено и принято соответствующее решение об обнулении или снижении ставки таможенных пошлин на товары, имеющие социальное и экономическое значение.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 15 апреля сказал замминистра экономики Армении Варос Симонян.

“В рамках ЕАЭС будет представлено предложение о том, чтобы импорт некоторых видов товаров, которые используются в производстве и имеют как экономическое, так и социальное значение, либо был обнулен, либо таможенные пошлины были бы снижены. Это позволит стимулировать производство, промышленность, а также будет иметь и социальное значение”, - сказал Симонян.

Заместитель министра отметил, что Министерство экономики с представителями бизнеса обсуждает какие продукты, составные части, какие виды сырья им необходимы и могут иметь большее значение в производстве.

“Список этих товаров будет составлен, обсужден со странами-членами ЕАЭС, и будут приняты соответствующие решения”, - сказал Симонян.

Он напомнил, что правительство Армении уже инициировало решение об обнулении ставки таможенной пошлины на импорт медицинских изделий и индивидуальных защитных средств, которое было принято странами ЕАЭС. Кроме товаров медицинского назначения и индивидуальных защитных средств, а также материалов для производства лекарств, были обнулены и таможенные пошлины на сельскохозяйственные и продовольственные товары”, - добавил Варосян.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Карен Хачатрян