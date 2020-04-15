Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 3 388. ТАСС

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 3 388 и сейчас составляет 24 490 человек в 84 регионах - заболевших нет только в Республике Алтай. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, число случаев заражения увеличилось на 16,1%. Выздоровело 1 986 человек (292 за сутки), 198 человек умерло (28 за сутки).