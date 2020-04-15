Правительство 536 фермерам предоставит кредиты на ликвидацию последствий эпидемии коронавируса
Для получения содействия по второй программе нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса обратились около 540 фермеров, заявки 536 из них были удовлетворены.
Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра экономики Армении Аваг Аванесян.
“Цель второй программы - сохранение и усиление сельскохозяйственные возможностей. По второй программе мероприятий процентные ставки по кредитам, предоставляемым в сфере сельского хозяйства, и по всем программам по сельскохозяйственному лизингу и для всех субъектов обнулены, то есть государство полностью будет субсидировать процентные ставки по кредитам”, - отметил Аванесян.
По второй программе кредиты с 0% процентной ставкой предоставляются и для развития сельскохозяйственных кооперативов, к этому добавляется и государственное софинансирование в размере 10 - 70% в зависимости от цели кредита.
Кредиты, предоставляемые секторам свиноводства и птицеводства по 0% процентной ставке, стимулируя развитие данных сельскохозяйственных направлений, благодаря 30%-му софинансированию, снижают и риски банка. Для микрокредитования физических лиц в сфере сельского хозяйства также установлена процентная ставка в 0%.
Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.
Правительство приняло 12 программ по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.
Лилит Демурян
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