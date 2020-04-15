Правительство предоставит содействие более 200 предпринимателям и частным торговым организациям

Число заявок на первую программу по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса превысило 200, и с каждым днем они увеличиваются.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра экономики Армении Аваг Аванесян.

“Первая программа предусмотрена для любой частной торговой организации и для частных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории Армении как минимум в течение последнего года, которые имеют хорошую кредитную и налоговую историю. Им предоставляется возможность воспользоваться тремя формами государственной поддержки: софинансирование целевых кредитов, рефинансирование и субсидирование. Мы ежедневно получаем новые заявки и удовлетворяем большинство из них. Цель этой программы – стабильность экономики Армении”, - отметил Аванесян.

Содействие оказывается для следующих 6 целей: выплата заработной платы сотрудникам, уплата налогов и пошлин, закупка или импорт сырья, импорт оборудования, оплата услуг, импорт продуктов питания.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Правительство приняло 12 программ по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Лилит Демурян