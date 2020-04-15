Оперная певица Рузан Манташян присоединилась к челенджу #Спасибомедработник

Оперная певица Рузан Манташян, которая несколько месяцев назад блестяще выступила на церемонии открытия Ежегодного оперного бала в Дрездене, присоединилась к челенджу #Спасибомедработник Национального филармонического оркестра Армении.

Как передает «Арменпресс», певица разместила на своей странице в Facebook видео, в котором говорит, что принимает вызов приглашенного фаготиста филармонического оркестра Андрея Шамиданова и присоединяется к челенджу # Спасибомедработник.

“Я сейчас на Украине и я дома. Ты тоже останься дома и тем самым защити своих близких, и вырази свою благодарность медработникам”, - отмечает Манташян и дарит медработникам свое оперное исполнение.

Она бросает вызов армянской оперной певице Лиане Алексанян.

Вызов # Спасибомедработник инициировал Национальный филармонический оркестр Армении, пытаясь в эти дни выразить благодарность всем работникам медицинской сферы.

К вызову присоединились музыканты Севак Аванесян, Микаел Навасардян, Симон Трпчески, Андрей Шамиданов и другие.

Анжела Амбарцумян