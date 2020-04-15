Избранный согласно предварительным результатам голосования во втором туре президентских выборов в Республике Арцах президент Арцаха Араик Арутюнян прогнозирует скачкообразный рост экономики Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян сказал на пресс-конференции 15 апреля.

“2020 год в плане экономических показателей, я уверен, не будет плохим, а в 2021 году будет скачкообразный рост”, - сказал Арутюнян.

По итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся 14 апреля, президентом Республики Арцах был избран Араик Арутюнян с 88% голосов. Масис Маилян набрал 12 % голосов.

Норайр Шогикян