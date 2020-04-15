Вопросы о мерах по стимулированию экономики Арцаха Арутюнян обсудит с властями Армении
Избранный согласно предварительным результатам голосования во втором туре президентских выборов в Республике Арцах президент Арцаха Араик Арутюнян вопросы о дополнительных средствах для стимулирования экономики страны в связи с распространением эпидемии коронавируса обсудит с властями Армении.
Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян сказал на пресс-конференции 15 апреля, отметив, что будет необходимость обсудить эти вопросы с властями Армении.
“В ближайшее время я собираюсь провести встречи с властями Армении. В основе этого обсуждения будет совместная реализация экономической деятельности”, - сказал Арутюнян.
По итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся 14 апреля, президентом Республики Арцах был избран Араик Арутюнян с 88% голосов. Масис Маилян набрал 12 % голосов.
Норайр Шогикян
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