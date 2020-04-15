$280 млн, предоставленные МВФ Армении, будут направлены на смягчение последствий пандемии COVID-19

Правительство Армении 280 млн долларов, предоставленных Международным валютным фондом, направит на смягчение последствий пандемии COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра экономики Армении Аваг Аванесян.

“Международный валютный фонд предоставляет Армении содействие, объем которого составляет 206 млн специальных займов, что в долларовом выражении составляет 280 млн долларов США. Эти средства стали доступны нашему правительству, поскольку мы постоянно улучшали бизнес-среду, обеспечивали защиту инвестиций и осуществляли реформы. В результате, у международного сообщества сформировалось доверие, что Республика Армения направит эти средства именно на смягчение последствий пандемии”, - отметил Аванесян.

Он заверил, что основной целью расходования этих средств будет значительное усиление системы здравоохранения, а также смягчение социальных и экономических шоков.

“Это кредит без условий, то есть правительство само выберет, на что будет потрачена эта сумма. Эта сумма Армении значительно усиливает способность правительства осуществления противоэпидемических мероприятий”, - сказал замминистра экономики.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян