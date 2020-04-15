Омбудсмен Армении поздравил езидскую общину с Новым годом

Омбудсмен Армении Арман Татоян направил поздравительное послание езидской общине Армении по случаю их Нового года - Малаке Таус. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Дорогие представители езидской общины Армении!

Поздравляю Вас, наши езидские братья и сестры, с Новым годом - Малаке Таус!

В любой момент, когда мы чувствуем и осознаем, что вместе преодолеем все трудности и вместе добьемся победы, мы наполняемся большой гордостью.

Подвигами окрепла наша история, прошедшая сквозь века.

Вы внесли свой особый вклад в развитие нашей Родины.

Как Защитник прав человека считаю важным, что проживающие в Армении национальные меньшинства имеют возможность сохранять и развивать свои национальные традиции и национальные ценности.

В эти трудные дни желаю Вам сплоченности, здоровья и только успехов”.