По мнению замминистра, на следующей неделе будут разрешены и другие виды экономической деятельности

Возможно, что на следующей неделе будут разрешены и другие виды экономической деятельности, однако это зависит от эпидемиологической ситуации.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 15 апреля сказал заместитель министра экономики Армении Варос Симонян.

Заместитель министра напомнил, что с 13 апреля действует новое решение по вопросу экономической деятельности, согласно которому разрешено табачное производство, строительная деятельность, за исключением завершающихся работ, а также другие виды деятельности, непосредственно связанные со строительством.

“Например, разрешено производство стройматериалов, являющихся составной частью строительства, конечно, с некоторыми ограничениями. В то же время уже разрешена и хозяйственная деятельность, связанная с металлическими конструкциями или производство их составляющих”, - представил замминистра.

По словам Симоняна, Министерство экономики в настоящее время рассматривает возможность разрешения и других видов экономической деятельности.

Карен Хачатрян