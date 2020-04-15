В Греции туристам предложат ваучеры вместо возмещения средств

Правительство Греции разрешило туристическим предприятиям (отелям и операторам), а также авиакомпаниям выдавать клиентам, которые не смогли воспользоваться их услугами из-за пандемии коронавируса, ваучеры на 18 месяцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Клиенты смогут использовать их при отмене бронирования на рейсы, билеты на которые были куплены заранее у греческих авиакомпаний, а затем отменены в период с 25 февраля 2020 года по 30 сентября 2020 года.

Это касается и билетов на паромы, с перевозкой в период с 25 февраля 2020 года до 31 октября 2020 года.

В течение 18 месяцев туристы могут в любое время использовать свои ваучеры для любого пункта назначения сети прибрежной греческой судоходной компании, с которой первоначально была запланирована поездка. Стоимость ваучера равноценна билету, который был изначально куплен пассажиром.

Путешественники, которые забронировали отели самостоятельно или сделали это через агентов и операторов, также могут получить 18-месячный ваучер, равноценный стоимости отмененных услуг. Это касается отмен, которые были сделаны туристическим предприятием или клиентом любой национальности в связи с пандемией COVID-19 в период с 25 февраля 2020 года по 30 сентября 2020 года.

Туристические предприятия обязаны информировать клиентов о возможности получить ваучер в течение 30 дней с момента отмены бронирования. Если этого не произойдет, компании придется вернуть деньги.