Араик Арутюнян представил принципы кадровой политики в Арцахе

Избранный согласно предварительным результатам голосования во втором туре президентских выборов в Республике Арцах президент Арцаха Араик Арутюнян представил, по каким принципам он будет вести кадровую политику.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян сказал на пресс-конференции 15 апреля.

“Люди, занимающие высокие посты, в первую очередь должны быть доступными для общества, работать прозрачно и заслуживать уважения со стороны общества. Конечно, имея в основе профессионализм. Они должны быть профессионалами, человечными, прозрачными и доступными. Будут изменения. Будут и чиновники, которые останутся. Но я еще не думал об этом, поскольку у нас еще есть время”, - сказал Арутюнян.

По итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся 14 апреля, президентом Республики Арцах был избран Араик Арутюнян с 88% голосов. Масис Маилян набрал 12 % голосов.

Кандидат в президенты Масис Маилян с учетом угрозы распространения коронавируса на своей странице в Facebook призвал арцахцев не участвовать в предстоящих 14 апреля выборах.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. В изоляции находятся 17 человек. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Норайр Шогикян