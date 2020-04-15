В Арцахе не будет политических преследований: Араик Арутюнян

Избранный согласно предварительным результатам голосования во втором туре президентских выборов в Республике Арцах президент Арцаха Араик Арутюнян не имеет проблем с кем-либо из политических деятелей и граждан.

Как передает «Арменпресс», об этом Арутюнян сказал на пресс-конференции 15 апреля.

“В Арцахе я буду проводить политику сплочения нашего общества, сплоченного противостояния вызовам. У нас нет никаких проблем ни с каким-либо политическим деятелем. Политических преследований не будет”, - сказал Арутюнян.

Араик Арутюнян отметил, что в предвыборный период в связи со звучавшими в его адрес многочисленными оскорбительными заявлениями, он хотел обратиться в суд, однако сейчас передумал.

По итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся 14 апреля, президентом Республики Арцах был избран Араик Арутюнян с 88% голосов. Масис Маилян набрал 12 % голосов.

Кандидат в президенты Масис Маилян с учетом угрозы распространения коронавируса на своей странице в Facebook призвал арцахцев не участвовать в предстоящих 14 апреля выборах.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 17 человек. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Норайр Шогикян