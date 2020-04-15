В законопроект о конфискации незаконно приобретенного имущества внесены изменения

Национальное собрание Армении во втором чтении обсуждает представленный правительством пакет законопроектов “О конфискации имущества незаконного происхождения”, который, по сути, позволяет конфисковать имущество, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода.

Как передает «Арменпресс», пакет на заседании НС представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Предусмотренный правовой механизм позволяет взыскать имущество, приобретение которого в предусмотренных проектом существенных объемах не обосновывается законными источниками дохода. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества. Предусматриваются новые процедурные правила деятельности компетентного органа и гражданского судопроизводства, которые позволят провести изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное по закону имущество. Компетентный орган будет действовать в составе Генеральной прокуратуры. А реализованные функции станут проявлением предъявления иска о защите государственных интересов. Основой для исследования станут определенные данные.

В ходе обсуждения в первом, втором чтении в проект внесены определенные изменения. По предложению фракций “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения”, а также комиссии по государственно-правовым вопросам внесено изменение, согласно которому порог конфискации имущества с 25 млн драмов повышен до 50 млн драмов. Министр пояснил, что это было сделано для того, чтобы не говорилось бы, что выехавшие на заработки, могут попасть под это урегулирование. Он подчеркнул, что, говоря о пороге, нужно понимать, что речь идет не о стоимости имущества, а о той стоимости, которая не обосновывается законными доходами этого лица.

“Лица, чье имущество передано в качестве алиментов, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, освобождены от обязанности возврата имущества независимо от обстоятельств о происхождении имущества. Было четко предусмотрено, что конфискация имущества не затронет прав добросовестных граждан, в том числе и залогодержателей”, - сказал Бадасян.

Проект приведен в соответствие и с правилами гражданского судопроизводства.

“По части срока расследования было отмечено, что расследование должно включать не более 10 лет до его начала, а в исключительном случае, когда сохранились существенные для дела доказательства, возможно и дольше, но ограничиваясь периодом после 1991 года. Добавлены дополнительные гарантии защиты прав граждан”, - представил Бадасян.

Анна Григорян