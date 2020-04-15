Помпео заявил, что ВОЗ не выполнила свою работу по COVID-19. РИА Новости

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в случае с COVID-19 не выполнила свою работу.

"Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, осуществляла свою основную функцию - чтобы мир располагал точной, своевременной, эффективной, достоверной информацией о том, что происходит в глобальной сфере здравоохранения. И в этом случае они не сделали этого", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.