В Бразилии от коронавируса вылечился 99-летний ветеран

Ветеран Второй мировой войны 99-летний Эрмандо Пивета стал самым пожилым гражданином Бразилии, который вылечился от коронавирусной болезни.

Как передает «Арменпресс», агентство “Рейтер" сообщает, что ветеран в военной кепке под аплодисменты персонала медучреждения и с воинскими почестями отправился домой.

“Победа в этой битве значила для меня гораздо больше, чем победа в войне. Здесь ты должен сражаться, чтобы выжить”, - сказал ветеран.

У бразильца коронавирус был обнаружен две недели назад. После установления диагноза пневмонии он два дня провел в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения. Благодаря его хорошему физическому состоянию, в ходе лечения не возникло необходимости в применении аппарата искусственной вентиляции легких.