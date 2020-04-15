Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

В Бразилии от коронавируса вылечился 99-летний ветеран

В Бразилии от коронавируса вылечился 99-летний ветеран

Ветеран Второй мировой войны 99-летний Эрмандо Пивета стал самым пожилым гражданином Бразилии, который вылечился от коронавирусной болезни.

Как передает «Арменпресс», агентство “Рейтер" сообщает, что ветеран в военной кепке под аплодисменты персонала медучреждения и с воинскими почестями отправился домой.

“Победа в этой битве значила для меня гораздо больше, чем победа в войне. Здесь ты должен сражаться, чтобы выжить”, - сказал ветеран.

У бразильца коронавирус был обнаружен две недели назад. После установления диагноза пневмонии он два дня провел в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения. Благодаря его хорошему физическому состоянию, в ходе лечения не возникло необходимости в применении аппарата искусственной вентиляции легких.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации